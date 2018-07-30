30 июля по ряду адресов в Туле не будет воды

Сегодня, 30 июля, в Туле с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Седова, 43, 45,

ул. Скуратовская,

д. Варваровка,

ул. Шухова, 17-21, 36-42,

ул. Кутузова, 19-23, 19-а, 27-33, 29-а, 31-а, 33-а, 35-а,

ул. Баженова, 26-32, 26-а, 28-а, 25, 10, 28, 14-а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.