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29 июля за порядком в Туле проследит Иван Яковлев
Фото из архива Myslo.

29 июля за порядком в Туле проследит Иван Яковлев

По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в ЕДДС.

В воскресенье, 29 июля, за порядком в областной столице проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по жизнеобеспечению Иван Яковлев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:01 0
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