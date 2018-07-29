29 июля за порядком в Туле проследит Иван Яковлев

Фото из архива Myslo.

По всем возникающим вопросам жители города могут обращаться в ЕДДС.

В воскресенье, 29 июля, за порядком в областной столице проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по жизнеобеспечению Иван Яковлев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.