14 пожарных тушили пожар в тульской квартире

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

28 июля в 16.46 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Курковой в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии на место пожарные приступили к ликвидации горения.

С огнем удалось справиться уже через считанные минуты — в 16.54.

В результате происшествия пострадавших нет, выгорела кухня на площади 5 кв. м, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.