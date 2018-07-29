Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
14 пожарных тушили пожар в тульской квартире
Инцидент произошел на ул. Курковой в субботу.
28 июля в 16.46 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Курковой в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии на место пожарные приступили к ликвидации горения.
С огнем удалось справиться уже через считанные минуты — в 16.54.
В результате происшествия пострадавших нет, выгорела кухня на площади 5 кв. м, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.
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