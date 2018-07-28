Погода в Туле 29 июля: дождь с грозой и до 30 градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе ожидается переменная облачность.

Днем местами кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 12 мм), гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17 до +22, днем – до +30 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.