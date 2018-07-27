В Туле дорогу пешеходам на тротуаре перегородили забором

Фото Алексея Пирязева и наших читателей.

Правда, через некоторое время оплошность исправили.

В редакцию Myslo пришло сразу несколько писем от возмущенных туляков. Наших читателей удивила странная установка ограждения на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской. Забор поставили таким образом, что он напрочь перегородил дорогу пешеходам.

Корреспонденты Myslo выехали на место. Ограждение уже передвинули, освободив дорогу. Правда, теперь на тротуаре огромные дыры от загородки.

Также остается без ответа еще один вопрос: куда ведет дорожка на этом фото?