Двое 18-летних жителей Тульской области погибли в страшном ДТП под Липецком

Фото: https://vk.com/driver71.

26 июля в Липецкой области произошло страшное ДТП. В Задонском районе в 9.00 на автодороге М-4 «Дон» 18-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика МАЗ и столкнулся с ним. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Отметим, что на этом участке велись ремонтные работы, установлены соответствующие дорожные знаки.

В аварии погибли водитель и 18-летний пассажир «десятки». Как стало известно Myslo, погибшие — жители Ефремова.

Все обстоятельства аварии выясняются.