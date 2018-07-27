новости
новости
Регистрация
Двое 18-летних жителей Тульской области погибли в страшном ДТП под Липецком
Фото: https://vk.com/driver71.

Двое 18-летних жителей Тульской области погибли в страшном ДТП под Липецком

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

26 июля в Липецкой области произошло страшное ДТП. В Задонском районе в 9.00 на автодороге М-4 «Дон» 18-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика МАЗ и столкнулся с ним. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Отметим, что на этом участке велись ремонтные работы, установлены соответствующие дорожные знаки.

В аварии погибли водитель и 18-летний пассажир «десятки». Как стало известно Myslo, погибшие — жители Ефремова.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
ТулаЛипецкая область
Прочее
погибли в ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле дорогу пешеходам на тротуаре перегородили забором
В Туле дорогу пешеходам на тротуаре перегородили забором
В Тульской области пьяный инструктор обучал ученика вождению
В Тульской области пьяный инструктор обучал ученика вождению
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.