Тульские полицейские задержали преступника спустя 13 лет

Всё это время мужчина проживал в столице без документов, создал семью, работал.

В 2004 году в Черни было совершено дерзкое преступление. Двое мужчин, уроженцы Орловской области, совершили нападение на офис предпринимателя. Они были задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Один из подозреваемых находился под подпиской о невыезде. Спустя некоторое время мужчина скрылся от органов следствия. В январе 2005 года он был объявлен в федеральный розыск.

Спустя 13 лет сотрудникам отдела розыска УМВД России по Тульской области поступила информация о возможном местонахождении разыскиваемого.

При проведении оперативных мероприятий полученные сведения подтвердились, он был задержан в Москве. Как выяснили полицейские, всё это время он проживал в столице без документов, создал семью, работал.

– В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции Тульской области, с ним проводятся мероприятия по установлению обстоятельств его противоправной деятельности, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.