Какие спортивные соревнования ждут туляков в День города

Фото из архива Myslo.

День города начнется 8 сентября с полумарафона «Оружейная столица». Отличием от других подобных стартов является максимальная проработка событий, чиповая система фиксации результатов, изготовление медалей финишера для всех участников, обеспечение комфортной инфраструктуры стартового городка и трассы, позволяющих автономно принимать большое количество участников, от двух лет до преклонного возраста.

В соревнованиях на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км примут участие любители бега из Тулы и области. Формат детских забегов – 300 и 600 м. Дистанция VIP-забега посвящена 872-летию со Дня основания нашего города и составит соответственно 872 м. Старт и финиш полумарафона пройдет на площади Ленина. Соревнования будут проводиться с 9.00 до 12.30 часов.

С 10.00 по проспекту Ленина пройдут традиционные соревнования по велоспорту «Горный король». В 10.00 часов от УМВД по Тульской области стартуют самые младшие участники соревнований по беговелогонке «Горный король». Возраст участников 2-8 лет.

С 10.30 до 12.30 пройдет гонка спортсменов-велосипедистов и массовый старт для любителей велоспорта на всех типах велосипедов, кроме гоночных.

С 11.00 на площади Ленина начнутся соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы-2018». В программе: карусель богатырская; тяга автомобиля сидя (5 тонн); жим бревна 130 кг; силовая лестница (вес гирь – 180, 200, 220 кг); «мертвая» тяга автомобиля (1500 кг). Соревновательная программа включает конкурсную программу для зрителей.

В 11.00 на спортивной площадке Пролетарской набережной реки Упы будут проводиться соревнования по уличному баскетболу и мини-футболу. На установленной площадке для кроссфита пройдут тренировочные занятия для жителей.

В 12.00 на стадионе спортивной школы «Арсенал» в пос. Косая Гора пройдет финал турнира на Кубок города по футболу.

В рамках празднования Дня города 15 сентября с 12.00 до 17.00 часов в Зареченском районе на базе «Детской академии футбола Д. Аленичева» пройдет турнир по мини-футболу среди команд журналистов городов-героев СНГ.

8 сентября на стадионе «Химик» МБУ СШ «Олимп» проведет турнир по футболу среди инвалидов по слуху.

9 сентября состоится Открытый чемпионат и первенство города Тулы по акробатическому рок-н-роллу.

13 сентября на стадионе спортивной школы «Металлург» пройдет спортивно-игровой праздник «Играем, общаемся, развиваемся» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.