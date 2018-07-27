В Суворове полицейские задержали подростка за кражу колбасы и коньяка

Вместе со своим совершеннолетним подельником 15-летний молодой человек промышлял кражами из магазинов.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Суворовский» с заявлением о краже обратился директор магазина, расположенного на улице Чекалина в поселке Шахтерский.

Как уточнили в пресс-службе тульской полиции, мужчина сообщил, что неизвестные разбили в магазине окно и украли сигареты, колбасу и коньяк. В результате проведенных оперативных мероприятий, по подозрению в совершении преступления были задержаны жители поселка Центральный – 27-летний нигде не работающий мужчина и 15-летний подросток.

Стражами порядка установлена причастность подельников к совершению ещё одной кражи – злоумышленники отжали пластиковую дверь поселкового магазина, проникли внутрь и похитили бытовую химию.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственникам. По факту происшествий проводятся проверки, полицейские устанавливают все обстоятельства.