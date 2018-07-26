Приземление парашютиста в тульском кремле отменили

Как сообщает пресс-служба городской администрации, главное мероприятие сегодняшней программы молодёжного пространства «Газон» – приземление парашютиста, отменено.

Надлежащим образом выполнить прыжок спортсмену не дадут погодные условия – в городе слишком сильный ветер. Планируется, что приземление парашютиста состоится позже, 22 августа, во время празднования Дня флага.