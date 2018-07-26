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Приземление парашютиста в тульском кремле отменили

Приземление парашютиста в тульском кремле отменили

Выполнить трюк помешали погодные условия – слишком сильный ветер.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, главное мероприятие сегодняшней программы молодёжного пространства «Газон» – приземление парашютиста, отменено.

Надлежащим образом выполнить прыжок спортсмену не дадут погодные условия – в городе слишком сильный ветер. Планируется, что приземление парашютиста состоится позже, 22 августа, во время празднования Дня флага.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +3
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