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Два дня отборной рок-музыки: на выходных Тулу захватит «Ветер свободы»
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Два дня отборной рок-музыки: на выходных Тулу захватит «Ветер свободы»

27 и 28 июля под Тулой состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы».

В этом году фестиваль впервые переходит двухдневных режим, поэтому на сцене выступят уже 15 мощных рок-групп из Тулы, Тульской области и Москвы и Санкт-Петербурга.

К фестивальной программе и присоединятся легендарные рок коллективы: «Монгол Шуудан», трибьют-проект «Нагарт», Znaki, «Ангел НеБес» и «Антиматерия».

Line up:

OFF (Тула), ЖАМКИ (Тула), Монгол Шуудан (Москва), ZNAKI (Москва), Полиграфклуб (Тула), Zazemlenie (Москва), Пепельный Свет (Тула), Твердый ЗнакЪ (Москва), Антиматерия (Тула), Радио Точка (Ясная Поляна), Nagart (Москва), Ангел НеБес (Санкт-Петербург), Имплоzия (Москва), AVA (alphavit.a) (Тула), Плаксы (Москва)

Кроме качественной музыки для всех гостей будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка. Завершится фестиваль выступлением театра огня «Эра».

Музыкальный опен-эйр пройдет на территории клуба-отеля «Велесов лес». Начало 27 июля в 17.00. Билеты на фестиваль можно приобрести в сервисе Myslo-касса.

Добраться до места проведения фестиваля можно несколькими способами:

  • на такси,
  • на автобусе по маршруту № 169 с остановки автостанция «Заречье» до остановки «Алешня» или на маршрутных такси.
 

Опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы» проводится с 2015 года. Одним из принципиальных нововведений в этом году стал переход фестиваля на двухдневный режим, это позволило привлечь больше интересных групп и новых хедлайнеров.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 12:55 +4
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