Тульский Роспотребнадзор: как не подхватить острую кишечную инфекцию

Чем опасны сальмонеллез, дизентерия, норовирусная и ротавирусная, энтеровирусная инфекции?

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание, что летом ежегодно регистрируется наибольшее количество заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ), так как высокая температура воздуха создает благоприятные условия для размножения микробов в объектах окружающей среды. Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что для предупреждения заражения кишечными инфекциями необходимо помнить о следующих мерах профилактики: соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и каждого посещения туалета, обрабатывать руки разрешенными дезинфектантами;

в летний период времени купаться только в разрешенных местах отдыха, где контролируется качество воды;

тщательно промывать горячей водой овощи и фрукты, приобретенные на рынках и в торговой сети;

в поездках и путешествиях употреблять бутилированную воду, воду из водопровода, родников, колодцев употреблять только в кипяченом виде;

пользоваться индивидуальной посудой, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

не употреблять в сыром виде приобретенное у частных лиц молоко (молоко нужно кипятить);

яйца, купленные в магазинах или у частных лиц, варить не менее 10-15 минут с момента закипания, исключить использование яиц в сыром виде;

защищать от мух – переносчиков заболеваний – все пищевые продукты;

при покупке пищевых продуктов обращать внимание на сроки годности, условия хранения пищевых продуктов; готовые блюда употреблять в течение максимум 2-х дней, скоропортящиеся продукты и блюда хранить в холодильнике. Если вы на пляже: по возможности не брать с собой скоропортящиеся продукты, а лучше взять с собой сухое печенье (галеты), сухари, сушки;

свежие овощи, фрукты предварительно вымыть дома;

использовать антибактериальные салфетки. При посещении детей в оздоровительном лагере, санатории: не привозить следующие продукты: блюда из мяса, рыбы, птицы; консервы, молоко и молочные продукты (творожные сырки, йогурты и т.п.), колбасные и мясные изделия, сыры, яйца, кондитерские изделия с кремом (пирожные, торты), грибы, квас, газированные напитки и др.;

свежие фрукты или овощи лучше привозить предварительно вымытые;

можно привезти и оставить детям сухие печенья (галеты), сухари, сушки в небольшом количестве, бутилированную воду;

обучать детей соблюдению правил личной гигиены. Если вы чувствуете себя нездоровым, обращайтесь своевременно за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением.

Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с пищей и водой. Источником является больной человек или недавно перенесший недуг – бактерионоситель. Эти люди выделяют во внешнюю среду возбудителей ОКИ с испражнениями.

Бактерионосители опасны тем, что, не зная о своем заболевании, они не соблюдают меры предосторожности и могут явиться источником распространения инфекции среди окружающих.

Возбудители кишечных инфекций, попадая в почву, открытые водоемы, белье, пищевые продукты, могут долго сохраняться и иногда интенсивно размножаться. Благоприятными для этого являются многие продукты. Например, молоко и молочные продукты, фрукты, мясные изделия.

Острые кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия, норовирусная и ротавирусная, энтеровирусная инфекции, характеризуются нарушением деятельности кишечника, тошнотой, рвотой, недомоганием, повышением температуры тела. Нередко заболевание протекает в легкой форме, и больные не обращаются за медицинской помощью, занимаясь самолечением.