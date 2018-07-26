У Красных ворот в Заречье появится стела «Тула — город-герой»

Фото из архива Myslo. На фото - стела на Веневском шоссе.

Стелу установят на въезде в город в августе.

На совещании в администрации Тулы глава Зареченского округа Максим Щербаков рассказал о подготовке к празднованию 872-й годовщины основания Тулы.

Максим Щербаков, начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу:

Максим Щербаков – Основная задача — привести улицы округа к праздничной дате в надлежащее состояние. Будут заменены все аварийные ограждения, фасады зданий, а также входные группы и порожки коммерческих предприятий как минимум на главной улице Зареченского округа будут приведены в нормативное состояние.

Жителям частного сектора, содержащим свои дома в хорошем состоянии, будут вручены свидетельства и таблички «Дом образцового содержания».

Ко Дню города в округе пройдут праздники дворов и в третий раз — фестиваль «Вишневое чаепитие». Всех гостей будет ждать чай из самовара, ватрушки, баранки, вишневое варенье.

В августе этого года на въезде в город у Красных ворот появится стела «Тула — город-герой».