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Тульская ярмарка сельхозпроизводителей переехала в Заречье
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульская ярмарка сельхозпроизводителей переехала в Заречье

Со среды по пятницу там можно приобрести фермерскую продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Ярмарка, организованная специально для фермеров Тульской области городской администрацией в 2017 году, переехала от Городского концертного зала в Заречье – на ул. М. Горького, между улицами Октябрьской и Демидовской.

Как и раньше, здесь предусмотрены 20 торговых мест. Ярмарка будет работать в трёхдневном режиме – в среду, четверг и пятницу с 9.00 до 18.00. Такой порядок был определён совместно с фермерами.

На ярмарке можно приобрести молочную и мясную продукцию, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия коллективных фермерских хозяйств, переработчиков и производителей нашего региона.

Производители из Тулы и области могут стать участниками ярмарки. Достаточно обратиться в управление экономического развития администрации города по адресу: ул. Советская, 112, кабинет № 4. Телефон: 30-45-31.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 +1
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