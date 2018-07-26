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В Туле собирают вещи для пострадавших при наводнении в Забайкалье
Фото из архива MySlo

В Туле собирают вещи для пострадавших при наводнении в Забайкалье

Принимаются средства гигиены, нескоропортящиеся продукты и теплая одежда.

С 27 июля по 8 августа в Туле будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для жителей пострадавших от наводнения районов Забайкальского края, где на протяжении нескольких недель шли проливные дожди.

Принести теплые вещи, средства гигиены, нескоропортящиеся продукты и другие предметы быта, а также канцелярские товары для учащихся к началу нового учебного года можно будет по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д.2.

Каждый туляк сможет посетить пункт гуманитарной помощи «Молодой Гвардии» в будние дни с 15.00 до 19.00, чтобы оказать поддержку всем, кто потерял кров и лишился самого необходимого.

Справки и подробности по телефонам: 8(953)428-52-76 и 8(953)437-09-38.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
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