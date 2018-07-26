В Туле собирают вещи для пострадавших при наводнении в Забайкалье

Фото из архива MySlo

С 27 июля по 8 августа в Туле будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для жителей пострадавших от наводнения районов Забайкальского края, где на протяжении нескольких недель шли проливные дожди.

Принести теплые вещи, средства гигиены, нескоропортящиеся продукты и другие предметы быта, а также канцелярские товары для учащихся к началу нового учебного года можно будет по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д.2.

Каждый туляк сможет посетить пункт гуманитарной помощи «Молодой Гвардии» в будние дни с 15.00 до 19.00, чтобы оказать поддержку всем, кто потерял кров и лишился самого необходимого.