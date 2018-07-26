В Белевском районе мошенница оформила 24 кредита на 3,7 млн рублей

Для этого она использовала паспортные данные посторонних людей и подделывала их подписи.

25 июля Белевским районным судом Тульской области оглашен приговор в отношении Деревягиной Ю. М., осужденной за совершение 24 эпизодов мошенничества.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, с июня 2015 года по сентябрь 2017 года осужденная работала в магазине по продаже мебели и систематически оформляла фиктивные кредитные договора, используя копии паспортов посторонних людей и подделывая их подписи.

В общей сложности мошеннице удалось похитить 2761778 рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Подсудимая полностью согласилась с предъявленным обвинением, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил Деревягиной Ю. М. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.