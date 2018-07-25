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Провал шурфа шахты у частного дома в Туле продолжает расширяться
Фото из архива Myslo.

Провал шурфа шахты у частного дома в Туле продолжает расширяться

На данный момент в яму засыпали уже десяток КамАЗов щебня, глины и песка. Но это не помогло пока ликвидировать провал.

Напомним, провал у станы частного дома № 66 по улице Скуратовская произошел утром 10 июля.

Вячеслав Герасимов, владелец дома:

Вячеслав Герасимов

- За несколько дней до случившегося на улике Скуратовская велся ремонт асфальта Когда мимо проезжали или разгружались КАМАЗы, то даже дом содрогался. Возможно сильные колебания земли и привели к тому, что старая плита, которой был закрыт шурф бывшей шахты, не выдержала и обрушилась.

Первоначально провал был примерно метр на метр. Но за две недели он достиг в длину уже около трех. Ликвидация провала началась только в пятницу, 20 июля, после получения совмещенного плана земельного участка, на котором стоит дом, и отработанного месторождения угля погашенной шахты № 1 Скуратовского месторождения.

Но из-за ливней в выходные работа остановилась. Возобновили ее только во вторник, 24 июля. В общей сложности на данный момент в яму засыпано уже десяток КамАЗов щебня, глины и песка. Но это пока не помогает ликвидировать провал. В данный момент работы продолжаются: небольшим трактором (чтобы минимизировать давление на грунт) щебень и глина засыпают в яму.  

Сегодня на место ЧП вышли специалисты Тульского научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП).

Заслуженный геолог РФ Виктор Турлычкин отметил, что провал действительно нужно засыпать – только так его можно ликвидировать. Но чтобы понять необходимый объем материалов, а также проверить, нет ли каких-то скрытых отводов от шурфа, необходимо провести дополнительное исследование.

Чтобы выполнить эти работы, начальник отдела по работе с территориями «Менделеевский» и «Скуратовский» Галина Заварзина сказала, что напишет официальное обращение в Тульское НИГП.

Подробно о ЧП доме на Скуратовской читайте здесь.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:48 0
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Место
ТулаСкуратово

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