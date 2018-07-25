Провал шурфа шахты у частного дома в Туле продолжает расширяться
На данный момент в яму засыпали уже десяток КамАЗов щебня, глины и песка. Но это не помогло пока ликвидировать провал.
Напомним, провал у станы частного дома № 66 по улице Скуратовская произошел утром 10 июля.
Вячеслав Герасимов, владелец дома:
Вячеслав Герасимов
- За несколько дней до случившегося на улике Скуратовская велся ремонт асфальта Когда мимо проезжали или разгружались КАМАЗы, то даже дом содрогался. Возможно сильные колебания земли и привели к тому, что старая плита, которой был закрыт шурф бывшей шахты, не выдержала и обрушилась.
Первоначально провал был примерно метр на метр. Но за две недели он достиг в длину уже около трех. Ликвидация провала началась только в пятницу, 20 июля, после получения совмещенного плана земельного участка, на котором стоит дом, и отработанного месторождения угля погашенной шахты № 1 Скуратовского месторождения.
Но из-за ливней в выходные работа остановилась. Возобновили ее только во вторник, 24 июля. В общей сложности на данный момент в яму засыпано уже десяток КамАЗов щебня, глины и песка. Но это пока не помогает ликвидировать провал. В данный момент работы продолжаются: небольшим трактором (чтобы минимизировать давление на грунт) щебень и глина засыпают в яму.
Сегодня на место ЧП вышли специалисты Тульского научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП).
Заслуженный
Чтобы выполнить эти работы, начальник отдела по работе с территориями «Менделеевский» и «Скуратовский» Галина Заварзина сказала, что напишет официальное обращение в Тульское НИГП.
Подробно о ЧП доме на Скуратовской читайте здесь.