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Директор тульского «Автодора» задолжал налогов на 19 млн рублей
Фото ktovkurse.com.

Директор тульского «Автодора» задолжал налогов на 19 млн рублей

Мужчина пытался вывести часть денег на счета контрагента.

В Туле суд вынес обвинительный приговор 33-летнему руководителю ООО «ДСК Автодор» по статье «Сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осенью 2017 года общество с ограниченной ответственностью задолжало по налогам и сборам 19,3 млн рублей.

Вместо того, чтобы выплатить долги руководитель ООО вывел 11,6 млн рублей на счета третьих лиц через контрагента. 

Уже после этого мужчина частично погасил задолженность по налогам и сборам на сумму 1 млн рублей.

Суд приговорил руководителя ООО к штрафу 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с руководством хозяйствующими субъектами сроком на 2 года.

Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора Центрального района Тулы взыскать с осужденного непогашенную ранее задолженность в размере 8 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:52 +3
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