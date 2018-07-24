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Коммунальная авария в Донском: Жителям начали раздавать воду
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Коммунальная авария в Донском: Жителям начали раздавать воду

Подача холодной воды прекращена в 1550 домов.

24 июля в 12.45 в мкр. Северо-Задонск в Донском произошла коммунальная авария — порыв трубы в переулке Чехова. Без воды остались жители 1550 домов различной этажности.

Сотрудники аварийных служб обнаружили место порыва в 14.20. Сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Администрация МО город Донской начала подвоз технической и питьевой воды по адресам: ул. Школьная, 22-а и ул. Ленина, 35.

Устранить аварию местные власти обещают в ближайшие часы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:22 +3
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