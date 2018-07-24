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У жителя Тульской области обнаружили свастику, ножи и боеприпасы
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

У жителя Тульской области обнаружили свастику, ножи и боеприпасы

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Сотрудники регионального УФСБ России по Тульской области пресекли противоправную деятельность жителя Тульской области, разместившего в интернете графические изображения и публицистические статьи, направленные на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты: символика запрещенной экстремистской организации, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами, боеприпасы к нему и самодельный обрез.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Постановлениями суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

сегодня, в 16:48 −1
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