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Где в Туле отремонтируют тротуары
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле отремонтируют тротуары

Ремонт проведут четыре подрядные компании.

По сообщению администрации города Тулы, в 2018 году планируется отремонтировать тротуары общей площадью более 115 тысяч кв. м. Работы будут вестись на 61 объекте.

Ремонт проведут четыре подрядные компании. Так, ООО «СМС» займутся 15 объектами. Уже выполнены работы на семи из них, в настоящее время в работе:

  • 2-й проезд Гастелло;
  • ул. Революции;
  • ул. Пузакова (от ул. Герцена до ул. Дульной);
  • ул. Каракозова (от ул. Шухова до Веневского шоссе, обе стороны);
  • ул. Литейная;
  • ул. Смидович;
  • Красноармейский проспект.

Подрядной организацией ООО «Тайгер групп» будет проведен ремонт 17 объектов. Выполнены работы на девяти объектах, в настоящее время в работе:

  • ул. Механизаторов в п. Ленинский;
  • ул. Сурикова;
  • от ул. Октябрьской до д. № 250 к.1.

ООО «МК-СТРОЙ» произведет ремонт десяти объектов. В настоящее время отремонтированы три, ведутся работы:

  • от ул. Колхозной до д. № 17-а по ул. Заводской в п. Плеханово;
  • от ул. Южной, д. № 35 до ул. Заводской, д. № 21 в п. Плеханово.

С подрядной организацией ООО СУ «Ламма» заключен контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Советской.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 18:11 +1
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