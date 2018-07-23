Житель Киреевска, зарезавший собутыльника, проведёт 10 лет в колонии

Мужчина сначала жестоко избил своего знакомого, а затем нанёс ему несколько ударов ножом.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю Киреевска, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что вечером 27 марта мужчина совместно со своим знакомым распивали спиртное напитки на террасе одного из домов, на улице Луговой в поселке Прогресс. Между собутыльниками произошла ссора – подсудимый избил своего знакомого, а затем нанёс ему множественные удары ножом.

От полученных ран потерпевший скончался на месте. Приговором суда убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в колонии строгого режима.