Тульский военкомат забраковал 1587 призывников

На оперативном совещании в областном правительстве региональный военком Александр Сафронов подвёл предварительные итоги весенней призывной кампании.

1587 кандидатов в солдаты получили отказ из-за проблем со здоровьем. Самые распространённые из них – болезни костно-мышечной системы и психические расстройства.

Отсрочкой от военной службы воспользовались 3006 призывников, а полностью годными к армии были признаны 2144 туляка. Уклонились от службы шесть человек, трое уже привлечены к уголовной ответственности. Тульский военкомат готовится к осеннему военному призыву.