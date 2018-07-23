новости
новости
Регистрация
Тульский военкомат забраковал 1587 призывников

Тульский военкомат забраковал 1587 призывников

В рамках весенней призывной кампании полностью годными к службе признаны 2144 человека.

На оперативном совещании в областном правительстве региональный военком Александр Сафронов подвёл предварительные итоги весенней призывной кампании.

1587 кандидатов в солдаты получили отказ из-за проблем со здоровьем. Самые распространённые из них – болезни костно-мышечной системы и психические расстройства.

Отсрочкой от военной службы воспользовались 3006 призывников, а полностью годными к армии были признаны 2144 туляка. Уклонились от службы шесть человек, трое уже привлечены к уголовной ответственности. Тульский военкомат готовится к осеннему военному призыву.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
призывникиВесенний призыввоенкомат призывная комиссиявоенная службаоперативное совещание
Люди
Александр Сафронов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 24 июля
Какие улицы Тулы будут обесточены 24 июля
Тулячка стала чемпионкой России по функциональному многоборью
Тулячка стала чемпионкой России по функциональному многоборью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.