Тулячка стала чемпионкой России по функциональному многоборью

Соревнования состоялись в Москве, Тульскую область представляли два спортсмена.

В Москве на стадионе «Салют Гераклион» прошёл первый Чемпионат России по функциональному многоборью.

При поддержке «Федерации функционального многоборья Тульской области» наш регион представляли два спортсмена, прошедшие отборочные испытания.

По итогам соревнований тулячка Татьяна Трухачева стала первой чемпионкой России в молодом виде спорта – функциональном многоборье.

Тульский атлет Руслан Козлов смог удержать ранее занятые позиции в рейтинге элитного дивизиона категории «Мужчины в возрасте от 18 до 34».