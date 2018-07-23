Какие улицы Тулы будут обесточены 24 июля
Плановые отключения электричества пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 37, 1, 1-а, 7, 18, 2, 3, 6, 8, 10, 12,
- ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. Чмутова, 2-64 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 9-а,
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б,
- ул. Б. Кулига, 2-57,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Н. Упская, 64, 66,
- пр-т Ленина, 99, 101,
- ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16, 4, 6-а, 2,
- 1-й пр-д Южный, 1-9 (нечётн.), 1 к. 2,
- 2-й пр-д Южный, 1-13,
- 3-й пр-д Южный, 1-16,
- ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 7-а, 7, 9-а,
- ул. Пирогова, 10,
- ул. Староникитская, 10, 10-а,
- ул. Кольцова, 2-е, 21,
- ул. Короткая, 6-а, 4,
- ул. Маяковского, 8-а, 6,
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 33, 33-а, 35, 37, 39, 21,
- ул. Арсенальная, 12,
- пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
- ул. Б. Гончары, 21-122,
- ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 131-145 (чётн.),
- Мясново: ул. В. Краснослободская. 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б,
- ул. Громова, 1-9 (нечётн), 2, 2-а,
- ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,
- ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б,
- Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 3-г, 3-г,
- ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-а, 1-в, 1-г, 1-25 (нечётн.),
- ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
- п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8,
- ул. Дронова, 6-18,
- п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а.
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