Фото из архива MySlo
Погода в Туле 24 июля: дождливо, облачно, до +27 градусов
Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ночью будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.
Днем – переменная облачность, дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 5 мм). Ветер восточный – до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +14 до +19, днём – до +27 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
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