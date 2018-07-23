Погода в Туле 24 июля: дождливо, облачно, до +27 градусов

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Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ночью будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Днем – переменная облачность, дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 5 мм). Ветер восточный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +14 до +19, днём – до +27 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.