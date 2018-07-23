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На что туляки чаще всего жалуются в Банк России

На что туляки чаще всего жалуются в Банк России

Самые распространенные жалобы касались проблем с погашением кредитов.

Во II квартале 2018 года в Банк России поступило 365 обращений от жителей Тульской области. Больше всего туляков беспокоит деятельность банков (208 обращений) и страховых компаний (99 обращений). Меньше нареканий у наших сограждан вызывают микрофинансовые организации, потребительские кооперативы и ломбарды, уточняют в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Самые распространенные жалобы касались проблем с погашением кредитов.

На эту тему поступило 33 обращения. 29 раз жители нашего региона пожаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении потребительского или ипотечного кредита. Проблемы с получением кредитной истории или оспаривание в ней недостоверных данных — на такую ситуацию граждане пожаловались 10 раз.

Туляков также беспокоили такие вопросы, как высокие процентные ставки по кредитам, розыск пропавших переводов, блокировка платежной карты, неправомерные действия коллекторов, работа банкоматов, уровень обслуживания в банках.

Вторая по «популярности» тема для обращений у туляков традиционно ОСАГО: на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) — поступило 51 обращение, невозможность заключения договора ОСАГО в электронном виде (перенаправление на сайт РСА, невозможность ввести капчу) — 13, отказ заключить договор по причине отсутствия бланков полиса — 8. Также туляки сталкивались с нарушением сроков выплаты страхового возмещения — 3 обращения по данной проблеме.

На микрофинансовые организации пришлось 19 обращения.

Туляков беспокоил вопрос оспаривания факта заключения договора (мошенничество), а также некорректные действия по возврату задолженности по договору микрозайма.

На кредитные потребительские кооперативы жаловались 7 раз — граждан волновали вопросы невозврата личных сбережений, на ломбарды — 1. Деятельность негосударственных пенсионных фондов вызвала недовольство у туляков 6 раз.

– Если ваши права, как потребителя финансовых услуг нарушены, вы можете обратиться за помощью в Банк России.

– Обратите внимание: если вы столкнулись с организацией, оказывающей финансовые услуги без лицензии Банка России, либо не включенной в реестр Банком России, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками, о чем нужно срочно сообщить в Банк России и правоохранительные органы, — советует Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Удобнее всего направить обращение в электронном виде. Для этого необходимо зайти на сайт www.cbr.ru и выбрать раздел «Интернет-приемная Банка России». Выберите тему жалобы, оставьте контактные данные и опишите суть вашей проблемы.

Также вы можете позвонить по телефону горячей линии 8-800-250-40-72. Письменное обращение можно направить по почте на один из адресов:

  • 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12;
  • 300041, г. Тула, ул. Советская, 88.

При подаче жалобы следует предварительно подготовить документы, связанные с описываемой проблемой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:38 +1
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