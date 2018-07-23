К концу недели в Тулу вернется жара

Фото из архива Myslo.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие несколько дней в Тульскую область вернется жаркая летняя погода — со среды температура и атмосферное давление начнут расти. В среду и четверг в регионе ночью на термометрах до +18°С, днем воздух прогреется до +27°С.

В пятницу и на выходных будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +19°С, днем — до + 31°С.

Ветер западный, 3-5 м/с. Атмосферное давление в норме — 749 мм ртутного столба.

Meteoinfo.ru