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К концу недели в Тулу вернется жара
Фото из архива Myslo.

К концу недели в Тулу вернется жара

К выходным столбики термометров поднимутся до отметки +30.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие несколько дней в Тульскую область вернется жаркая летняя погода — со среды температура и атмосферное давление начнут расти. В среду и четверг в регионе ночью на термометрах до +18°С, днем воздух прогреется до +27°С.

В пятницу и на выходных будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +19°С, днем — до + 31°С.

Ветер западный, 3-5 м/с. Атмосферное давление в норме — 749 мм ртутного столба.

Meteoinfo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:54 +4
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