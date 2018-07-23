В тульской квартире несколько дней пролежал труп мужчины

Фото vistanews.ru.

Вечером 22 июля жильцы дома №137 по пр. Ленина в Туле обратились в МЧС. Туляки жаловались на невыносимый запах в подъезде, он шел из квартиры, в которой проживал одинокий 54-летний мужчина. Соседи сообщили, что он выписался из психиатрической больницы около двух недель назад и вот уже несколько дней его никто не видел.

Приехав на место, сотрудники МЧС обнаружили в квартире мужчину без признаков жизни и вызвали полицию.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.