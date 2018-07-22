Где в Туле 23 июля не будет электроэнергии

23 июля в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

ул. Новомосковская, 5, 7-а;

ул. Оборонная, 93, 93-а, 93 к.3

Новомосковское ш., 56−58, 36−38;

ул. Овражная, 7, 17;

пер. Городской, 21, 41, 54, 64;

ул. Рязанская, 44

ул. Агеева, 22-а-26-а, 19−26;

пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3;

ул. Чекалина, 1

ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14;

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;

ул. Кольцова, 1-а, 3-а;

ул. Немцова, 10;

ул. Каракозова, 65, 66;

п. Менделеевский: ул. Жданова, 2−10-а (чётн.); пер. Лермонтовский, 2

ул. Жданова, 2−10-а (чётн.); пер. Лермонтовский, 2 п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11−24; 2-й пр-зд, 1−10

ул. Железнодорожная, 11−24; 2-й пр-зд, 1−10 п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1−8; ул. Дронова, 6−18

пер. Стадионный, 1−8; ул. Дронова, 6−18 п. Новоскуратово: 56−80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а

56−80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а п. Рудаково: пер. Садовый, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.); пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7−17 (нечётн.).