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Где в Туле 23 июля не будет электроэнергии

Где в Туле 23 июля не будет электроэнергии

Плановые работы проведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».

23 июля в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

  • ул. Новомосковская, 5, 7-а;
  • ул. Оборонная, 93, 93-а, 93 к.3
  • Новомосковское ш., 56−58, 36−38;
  • ул. Овражная, 7, 17;
  • пер. Городской, 21, 41, 54, 64;
  • ул. Рязанская, 44
  • ул. Агеева, 22-а-26-а, 19−26;
  • пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3;
  • ул. Чекалина, 1
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14;
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а;
  • ул. Немцова, 10;
  • ул. Каракозова, 65, 66;
  • п. Менделеевский: ул. Жданова, 2−10-а (чётн.); пер. Лермонтовский, 2
  • п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11−24; 2-й пр-зд, 1−10
  • п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1−8; ул. Дронова, 6−18
  • п. Новоскуратово: 56−80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а
  • п. Рудаково: пер. Садовый, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.); пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7−17 (нечётн.).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:10 +1
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