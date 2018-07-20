В Туле определят места установки площадок для выгула собак
Глава администрации города Евгений Авилов провел личный прием граждан. Инициативная группа жителей обратилась по вопросам содержания собак в Туле.
Тулячки отметили, что в некоторых микрорайонах их не хватает. Евгений Авилов отметил, что необходима помощь граждан, так как не ведется статистика проживающих в многоквартирных и частных домах животных.
Глава администрации предложил составить список мест, где площадки целесообразны, в том числе на территории строящихся микрорайонов, и выступить с предложением об их обустройстве. Сейчас в каждом округе Тулы есть площадки для выгула собак. Если этого недостаточно, вопрос будет решаться совместно с активными туляками.
Также в рамках приема была затронута тема строительства питомника для безнадзорных животных. Евгений Авилов подчеркнул, что питомник области необходим, прорабатываются вопросы организации работы по содержанию безнадзорных животных.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место