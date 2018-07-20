В Туле определят места установки площадок для выгула собак

Тулячки отметили, что в некоторых микрорайонах их не хватает. Евгений Авилов отметил, что необходима помощь граждан, так как не ведется статистика проживающих в многоквартирных и частных домах животных.

Глава администрации предложил составить список мест, где площадки целесообразны, в том числе на территории строящихся микрорайонов, и выступить с предложением об их обустройстве. Сейчас в каждом округе Тулы есть площадки для выгула собак. Если этого недостаточно, вопрос будет решаться совместно с активными туляками.

Также в рамках приема была затронута тема строительства питомника для безнадзорных животных. Евгений Авилов подчеркнул, что питомник области необходим, прорабатываются вопросы организации работы по содержанию безнадзорных животных.