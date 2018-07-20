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В Туле определят места установки площадок для выгула собак

В Туле определят места установки площадок для выгула собак

Глава администрации города Евгений Авилов провел личный прием граждан. Инициативная группа жителей обратилась по вопросам содержания собак в Туле.

Тулячки отметили, что в некоторых микрорайонах их не хватает. Евгений Авилов отметил, что необходима помощь граждан, так как не ведется статистика проживающих в многоквартирных и частных домах животных.
 
Глава администрации предложил составить список мест, где площадки целесообразны, в том числе на территории строящихся микрорайонов, и выступить с предложением об их обустройстве. Сейчас в каждом округе Тулы есть площадки для выгула собак. Если этого недостаточно, вопрос будет решаться совместно с активными туляками.
 
Также в рамках приема была затронута тема строительства питомника для безнадзорных животных. Евгений Авилов подчеркнул, что питомник области необходим, прорабатываются вопросы организации работы по содержанию безнадзорных животных.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:57 +1
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