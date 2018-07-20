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Уголовное дело замначальника тульского УФСИН передано в суд

Уголовное дело замначальника тульского УФСИН передано в суд

Всеволод Снурницын обещал за 1,3 млн рублей помочь заключенному смягчить часть неотбытого наказания.

Советский районный суд Тулы начинает рассмотрение уголовное дело Всеволода Снурницына, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере – ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ.
 
Снурницын был первым заместителем начальника УФСИН России по Тульской области в прошлом году 17 сентября получил от Т. 300 000 рублей за содействие при рассмотрении судом ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Деньги - только часть взятки, общая ее сумма должна была достигнуть 1 300 000 рублей.
 
При этом по факту у Снурницына нет полномочий повлиять на решение суда.
 
В момент получения денег мужчина был задержан  сотрудниками УСБ ФСИН России. Суд заключил его под стражу.
 
Судебное заседание по данному делу назначено на  14.00 часов 24 июля.
 
 
 
Справка:
 
Часть 4  статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:34 +1
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