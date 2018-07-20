Уголовное дело замначальника тульского УФСИН передано в суд

Советский районный суд Тулы начинает рассмотрение уголовное дело Всеволода Снурницына, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере – ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ.

Снурницын был первым заместителем начальника УФСИН России по Тульской области в прошлом году 17 сентября получил от Т. 300 000 рублей за содействие при рассмотрении судом ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Деньги - только часть взятки, общая ее сумма должна была достигнуть 1 300 000 рублей.

При этом по факту у Снурницына нет полномочий повлиять на решение суда.

В момент получения денег мужчина был задержан сотрудниками УСБ ФСИН России. Суд заключил его под стражу.

Судебное заседание по данному делу назначено на 14.00 часов 24 июля.

Справка:

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.