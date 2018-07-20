Жительница Донского пыталась пронести в нижнем белье наркотики в колонию

За это она 10 лет сама проведет теперь в колонии.

19 июля Донским городским судом Тульской области вынесено решение по

уголовному делу О. Нечаевой О.Н., пытавшейся продать наркотики.

Женщина купила 6,1 г гашиша, 0,13 г кокаина и 1,11 г смеси с метадоном и долофином. Место покупки установить правоохранительным органам не удалось.

22 мая она приехала в исправительную колонию в Донском и попыталась пройти на свидание к заключенному. Но при личном досмотре у нее обнаружили наркотики. Женщину задержали.

Злоумышленница упаковала запрещенные вещества в пакет и спрятала их нижнее белье.

Суд приговорил женщину к 10 годам 2 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. На срок повлиял тот факт, что женщина уже была осуждена в 2007 году и не отбыла до конца наказание.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.