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Жестокое обращение с сыном: тулячка кусала и избивала ребенка

Жестокое обращение с сыном: тулячка кусала и избивала ребенка

25-летняя женщина закрывала малыша одного в квартире, царапала и грубо хватала за шею.

25-летняя тулячка признана в жестоком обращении со своим ребенком. Суд установил, что женщина в течение пяти месяцев постоянно подвергла здоровье своего сына опасности. Неоднократно она оставляла его на длительное время одного в квартире без присмотра, не предоставляла нормального питания и не обеспечивала его естественных потребностей в соответствии с возрастом, а также лишала прогулок на свежем воздухе.

Кроме того, горе-мать не выполнила рекомендации врача-педиатра о госпитализации ребенка в центр психоневрологии. Не пошла в больницу с сыном она и после того, как во время купания серьезно ушибла коленный сустав малыша.

Следствие установило, что женщина систематически избивала малолетнего ребенка, наносила удары по телу и голове, а также кусала, царапала его, и грубо хватала за лицо и шею. Об этом свидетельствовали множественные кровоподтеки и раны на теле мальчика. 

Суд назначил осужденной наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Ребенок сейчас находится в медицинском учреждении, изъят у матери на основании постановления ПДН УМВД России по Туле. 

Прокуратурой Пролетарского района г.Тулы готовятся материалы на обращение в суд по вопросу лишения женщины родительских прав.

сегодня, в 19:06 0
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Тула

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