В Туле на водозаборе меняют изношенный участок трубопровода: фоторепортаж
Рассказываем, какие работы проводят специалисты «Тулагорводоканала».
Сегодня, 18 июля, специалисты «Тулагорводоканала» проводит профилактические работы на Масловско-Песоченском водозаборе. Из-за этого в южной части города на сутки отключили воду.
В пресс-службе администрации Тулы пояснили, что работы проводятся для бесперебойного функционирования холодного водоснабжения в зимних условиях и во избежание аварийных ситуаций.
Работа специалистам предстоит масштабная:
- замена затвора на станции обезжелезивания на трубопроводе фильтрованной воды фильтр № 8 (диаметр 600 мм),
- замена изношенного участка трубопровода (диаметр 700 мм),
- насосная станция «Южная» — замена задвижки (диаметр 500 мм),
- замена анкерных опор, правка одностоечных ж/б опор — 2 шт.,
- вырубка деревьев и поросли под ЛЭП.
Ремонт проводится на головных сооружениях водозабора и требует большого объема сварочных работ. В работах задействовано 60 специалистов АО «Тулагорводоканал» и специализированная техника.
Для туляков организована раздача бесплатной питьевой воды. Жители города, в чьих домах отсутствует вода, могут бесплатно получить ее в киосках «Губернский колодезь» (ООО «Ключ здоровья») до 20.00.
Раздача питьевой воды организована по ряду адресов:
- пр. Ленина, 74;
- ул. Михеева, 8;
- ул. Перекопская, 7;
- ул. Циолковского, 5;
- ул. Руднева, 53;
- ул. Руднева, 72;
- ул. Мира, 16;
- ул. Мира, 60;
- ул. Серебровская, 22;
- ул. Серебровская, 16;
- ул. Макаренко, 16;
- ул. Прокудина, 3;
- ул. Фр. Энгельса, 52;
- пр. Ленина, 118;
- пр. Ленина, 131;
- пр. Ленина, 143;
- ул. Маргелова, 1;
- ул. Кауля, 10;
- ул. Рязанская, 32;
- ул. Болдина, 114;
- ул. Макаренко, 15, к. 2;
- ул. Новомосковская, 11;
- ул. Седова, 2.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391 и по телефону АО «Тулагорводоканал» (4872) 42-53-34.