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В Туле на водозаборе меняют изношенный участок трубопровода: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на водозаборе меняют изношенный участок трубопровода: фоторепортаж

Рассказываем, какие работы проводят специалисты «Тулагорводоканала».

Сегодня, 18 июля, специалисты «Тулагорводоканала» проводит профилактические работы на Масловско-Песоченском водозаборе. Из-за этого в южной части города на сутки отключили воду.

В пресс-службе администрации Тулы пояснили, что работы проводятся для бесперебойного функционирования холодного водоснабжения в зимних условиях и во избежание аварийных ситуаций.

Работа специалистам предстоит масштабная:

  • замена затвора на станции обезжелезивания на трубопроводе фильтрованной воды фильтр № 8 (диаметр 600 мм),
  • замена изношенного участка трубопровода (диаметр 700 мм),
  • насосная станция «Южная» — замена задвижки (диаметр 500 мм),
  • замена анкерных опор, правка одностоечных ж/б опор — 2 шт.,
  • вырубка деревьев и поросли под ЛЭП.

Ремонт проводится на головных сооружениях водозабора и требует большого объема сварочных работ. В работах задействовано 60 специалистов АО «Тулагорводоканал» и специализированная техника.

 

Для туляков организована раздача бесплатной питьевой воды. Жители города, в чьих домах отсутствует вода, могут бесплатно получить ее в киосках «Губернский колодезь» (ООО «Ключ здоровья») до 20.00.

Раздача питьевой воды организована по ряду адресов:

  • пр. Ленина, 74;
  • ул. Михеева, 8;
  • ул. Перекопская, 7;
  • ул. Циолковского, 5;
  • ул. Руднева, 53;
  • ул. Руднева, 72;
  • ул. Мира, 16;
  • ул. Мира, 60;
  • ул. Серебровская, 22;
  • ул. Серебровская, 16;
  • ул. Макаренко, 16;
  • ул. Прокудина, 3;
  • ул. Фр. Энгельса, 52;
  • пр. Ленина, 118;
  • пр. Ленина, 131;
  • пр. Ленина, 143;
  • ул. Маргелова, 1;
  • ул. Кауля, 10;
  • ул. Рязанская, 32;
  • ул. Болдина, 114;
  • ул. Макаренко, 15, к. 2;
  • ул. Новомосковская, 11;
  • ул. Седова, 2.
 

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391 и по телефону АО «Тулагорводоканал» (4872) 42-53-34.

Галерея
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе, Фото: 1
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе, Фото: 2
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе, Фото: 3
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе, Фото: 4
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе, Фото: 5
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе, Фото: 6
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 +3
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