В Туле на водозаборе меняют изношенный участок трубопровода: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 18 июля, специалисты «Тулагорводоканала» проводит профилактические работы на Масловско-Песоченском водозаборе. Из-за этого в южной части города на сутки отключили воду.

В пресс-службе администрации Тулы пояснили, что работы проводятся для бесперебойного функционирования холодного водоснабжения в зимних условиях и во избежание аварийных ситуаций.

Работа специалистам предстоит масштабная:

замена затвора на станции обезжелезивания на трубопроводе фильтрованной воды фильтр № 8 (диаметр 600 мм),

замена изношенного участка трубопровода (диаметр 700 мм),

насосная станция «Южная» — замена задвижки (диаметр 500 мм),

замена анкерных опор, правка одностоечных ж/б опор — 2 шт.,

вырубка деревьев и поросли под ЛЭП.

Ремонт проводится на головных сооружениях водозабора и требует большого объема сварочных работ. В работах задействовано 60 специалистов АО «Тулагорводоканал» и специализированная техника.

Для туляков организована раздача бесплатной питьевой воды. Жители города, в чьих домах отсутствует вода, могут бесплатно получить ее в киосках «Губернский колодезь» (ООО «Ключ здоровья») до 20.00.

Раздача питьевой воды организована по ряду адресов:

пр. Ленина, 74;

ул. Михеева, 8;

ул. Перекопская, 7;

ул. Циолковского, 5;

ул. Руднева, 53;

ул. Руднева, 72;

ул. Мира, 16;

ул. Мира, 60;

ул. Серебровская, 22;

ул. Серебровская, 16;

ул. Макаренко, 16;

ул. Прокудина, 3;

ул. Фр. Энгельса, 52;

пр. Ленина, 118;

пр. Ленина, 131;

пр. Ленина, 143;

ул. Маргелова, 1;

ул. Кауля, 10;

ул. Рязанская, 32;

ул. Болдина, 114;

ул. Макаренко, 15, к. 2;

ул. Новомосковская, 11;

ул. Седова, 2.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391 и по телефону АО «Тулагорводоканал» (4872) 42-53-34.