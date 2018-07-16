18 июля Тулу ждет масштабное отключение воды
Холодной воды не будет по ряду адресов.
«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе 18 июля с 8.00 по 19 июля до 8.00 будет прекращена подача холодной воды в:
- южную часть Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе,
- д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,
- поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках,
- д. Берники. воинский городок,
- д. Барыково,
- д. Алексеевка,
- д. Ямны.
В остальной части города – в Центральном, Советском, Привокзальном районах, в районе Зеленстроя, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово – будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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