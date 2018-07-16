18 июля Тулу ждет масштабное отключение воды

«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе 18 июля с 8.00 по 19 июля до 8.00 будет прекращена подача холодной воды в:

южную часть Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе,

д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе,

поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках,

д. Берники. воинский городок,

д. Барыково,

д. Алексеевка,

д. Ямны.

В остальной части города – в Центральном, Советском, Привокзальном районах, в районе Зеленстроя, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово – будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.