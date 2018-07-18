В Тульской области полностью восстановили электроснабжение

На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и сотрудники МЧС.

17 июля Тульскую область накрыл грозовой фронт. Из-за непогоды более 17,5 тысяч жителей региона оставались без электроэнергии. К вечеру электроснабжение практически везде восстановили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что по состоянию на 22.31 свет появился в Туле, а в 22.50 — в Алексинском и Киреевском районах.

Отметим, что сегодня в регионе также сохраняется желтый уровень погодной опасности.