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В Тульской области полностью восстановили электроснабжение

В Тульской области полностью восстановили электроснабжение

На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и сотрудники МЧС.

17 июля Тульскую область накрыл грозовой фронт. Из-за непогоды более 17,5 тысяч жителей региона оставались без электроэнергии. К вечеру электроснабжение практически везде восстановили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что по состоянию на 22.31 свет появился в Туле, а в 22.50 — в Алексинском и Киреевском районах.

Отметим, что сегодня в регионе также сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:18 +1
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