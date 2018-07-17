В Тульской области стоматологические поликлиники проведут день открытых дверей

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

21 июля с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдет день открытых дверей.

Акции состоятся по адресам:

Тула, ул. Кутузова, 35-а;

филиал №1, Щекино, ул. Пионерская, 36-а;

филиал №5, Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.