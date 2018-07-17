В Тульской области стоматологические поликлиники проведут день открытых дверей
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
21 июля с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдет день открытых дверей.
Акции состоятся по адресам:
- Тула, ул. Кутузова, 35-а;
- филиал №1, Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
- филиал №5, Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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