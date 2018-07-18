Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду

В связи с проведением профилактических работ на Масловско-Песоченском водозаборе в южную часть Тулы на сутки ограничена подача воды (с 8.00 18 июля до 8.00 19 июля).

Туляки, в чьих домах отсутствует вода, могут бесплатно получить ее в киосках «Губернский колодезь» (ООО «Ключ здоровья») до 20.00.

Раздача питьевой воды организована по ряду адресов: