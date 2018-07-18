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Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду

Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду

Публикуем адреса.

В связи с проведением профилактических работ на Масловско-Песоченском водозаборе в южную часть Тулы на сутки ограничена подача воды (с 8.00 18 июля до 8.00 19 июля).

Туляки, в чьих домах отсутствует вода, могут бесплатно получить ее в киосках «Губернский колодезь» (ООО «Ключ здоровья») до 20.00.

Раздача питьевой воды организована по ряду адресов:

  • · пр-т Ленина, 74;
  • · ул. Михеева, 8;
  • · ул. Перекопская, 7;
  • · ул. Циолковского, 5;
  • · ул. Руднева, 53;
  • · ул. Руднева, 72;
  • · ул. Мира, 16;
  • · ул. Мира, 60;
  • · ул. Серебровская, 22;
  • · ул. Серебровская, 16;
  • · ул. Макаренко, 16;
  • · ул. Прокудина, 3;
  • · ул. Фр. Энгельса, 52;
  • · пр-т Ленина, 118;
  • · пр-т Ленина, 131;
  • · пр-т Ленина, 143;
  • · ул. Маргелова, 1;
  • · ул. Кауля, 10;
  • · ул. Рязанская, 32;
  • · ул. Болдина, 114;
  • · ул. Макаренко, 15, к. 2;
  • · ул. Новомосковская, 11;
  • · ул. Седова, 2.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:03 +3
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