Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду
Публикуем адреса.
В связи с проведением профилактических работ на Масловско-Песоченском водозаборе в южную часть Тулы на сутки ограничена подача воды (с 8.00 18 июля до 8.00 19 июля).
Туляки, в чьих домах отсутствует вода, могут бесплатно получить ее в киосках «Губернский колодезь» (ООО «Ключ здоровья») до 20.00.
Раздача питьевой воды организована по ряду адресов:
- · пр-т Ленина, 74;
- · ул. Михеева, 8;
- · ул. Перекопская, 7;
- · ул. Циолковского, 5;
- · ул. Руднева, 53;
- · ул. Руднева, 72;
- · ул. Мира, 16;
- · ул. Мира, 60;
- · ул. Серебровская, 22;
- · ул. Серебровская, 16;
- · ул. Макаренко, 16;
- · ул. Прокудина, 3;
- · ул. Фр. Энгельса, 52;
- · пр-т Ленина, 118;
- · пр-т Ленина, 131;
- · пр-т Ленина, 143;
- · ул. Маргелова, 1;
- · ул. Кауля, 10;
- · ул. Рязанская, 32;
- · ул. Болдина, 114;
- · ул. Макаренко, 15, к. 2;
- · ул. Новомосковская, 11;
- · ул. Седова, 2.
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