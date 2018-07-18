новости
новости
Регистрация
Суд обязал ефремовскую администрацию навести порядок на кладбище

Суд обязал ефремовскую администрацию навести порядок на кладбище

Администрация обязана разработать и утвердить в установленном порядке проект кладбища.

Житель Ефремова неоднократно жаловался в Управление Роспотребнадзора о нарушении администрацией муниципального образования санитарных правил при эксплуатации кладбища.

- Меры воздействия по привлечению юридического лица к административной ответственности оказались неэффективными и не повлекли устранения нарушений санитарного законодательства, — сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор направил в суд исковое заявление о признании незаконным действий администрации МО город Ефремов и обязании исполнить требования санитарных норм и правил.

В соответствии с решением суда администрация обязана разработать и утвердить в установленном порядке проект кладбища Ефремова.

В нем должно быть предусмотрено, в том числе, и разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты) по периметру кладбища в соответствии с требованиями федерального закона.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
кладбищеадминистрацияРоспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду
Масштабное отключение водоснабжения в Туле: Жителям бесплатно раздают питьевую воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.