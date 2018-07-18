Суд обязал ефремовскую администрацию навести порядок на кладбище

Администрация обязана разработать и утвердить в установленном порядке проект кладбища.

Житель Ефремова неоднократно жаловался в Управление Роспотребнадзора о нарушении администрацией муниципального образования санитарных правил при эксплуатации кладбища.

- Меры воздействия по привлечению юридического лица к административной ответственности оказались неэффективными и не повлекли устранения нарушений санитарного законодательства, — сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор направил в суд исковое заявление о признании незаконным действий администрации МО город Ефремов и обязании исполнить требования санитарных норм и правил.

В соответствии с решением суда администрация обязана разработать и утвердить в установленном порядке проект кладбища Ефремова.

В нем должно быть предусмотрено, в том числе, и разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты) по периметру кладбища в соответствии с требованиями федерального закона.