Туляк нашел банковскую карту и закупился за чужой счет на 12 тысяч рублей

Однако этой неприятной ситуации можно было бы избежать, если соблюдать простые правила финансовой безопасности.

36-летний туляк Д. нашел на улице банковскую карту, которую явно кто-то потерял. Обнаружив, что у карточки есть функция бесконтактного способа оплаты, мужчина решил совершить покупки за чужой счет.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, любитель легкой наживы потратил почти 12 тысяч рублей, расплачиваясь чужой картой в магазинах, аптеках и на заправках.

Вскоре выяснилось, что владелица карты заявила о пропаже денег и правоохранительные органы задержали предприимчивого туляка.

В пресс-службе тульского отделения ГУ Банка России по ЦФО отметили, что ущерб был злоумышленником возмещен женщине. Однако этой неприятной ситуации можно было бы избежать, если соблюдать простые правила финансовой безопасности.

Бесконтактные карты – это обычные банковские карты, но с технологией оплаты покупок в одно касание. В карточку встроен специальный чип с радиоантенной, которая позволяет передавать информацию о платеже банку через радиоканал. При расчетах такой картой не нужно вводить ПИН-код, если сумма покупки не превышает определенный показатель. Обычно он составляет тысячу рублей.

«Владельцы бесконтактных карт должны быть особенно внимательны: не оставляйте карту без присмотра, не выпускайте ее из поля зрения в торговых точках (если официант уносит карту, объясняя это тем, что терминал для оплаты находится за стойкой, пройдите с ним) и, наконец, обязательно подключите СМС-банкинг», – советует управляющий отделением «Тула» ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

В случае, если банковская карта потерялась или ее украли, необходимо сразу же позвонить в службу поддержки банка, выпустившего ее, и заблокировать карточку. Если к ней подключен СМС-банкинг, то ее можно заблокировать с помощью этого сервиса, отправив сообщение со специальным текстом.