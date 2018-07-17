Полдома в Пролетарском округе Тулы больше суток сидит без газа

В редакцию портала Myslo обратилась жительница дома №24, корп. 3 по ул. Шухова. Она рассказала, что 16 июля в их доме специалисты газовой службы делали плановый ремонт труб в подъезде. По окончании работ начали проверять исправность системы в квартирах и выявили массу нарушений. Сегодня проверка продолжилась. Как итог — три подъезда оказались без газа.

– Мы уже больше суток сидим без газа. Наш дом 16 июля примерно в 15.00-16.00 отключили от газа – якобы какие-то плановые работы. До 17.30, не торопясь, работали специалисты горгаза, а после рабочий день закончился, они уехали и сказали, что приедет аварийная служба и подключит. И вот в 00.21 приехала аварийка, не прошли по квартирам, хотя все соседи были дома, продули трубу в нашей квартире, и даже не оборудованием, а ртом. Сказали, что где-то пропускает, и… ушли. «Ждите, завтра придет горгаз и будет работать». Но горгаз придет с утра и опять до 17.30, а большинство в это время на работе и, соответственно, доступа в квартиры не будет, значит, опять всё по кругу… — рассказывает Виктория Пимонова.

Неожиданное отключение причиняет массу неудобств жителям: ни есть приготовить, ни помыться, так как в квартирах установлены водонагревательные колонки.