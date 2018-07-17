В Ясную Поляну съедутся потомки Льва Толстого

Фото: http://ypmuseum.ru.

С 18 по 22 июля в Ясной Поляне состоится Международный съезд семьи Толстых. В родовом имении писателя соберутся более 100 участников из России, Франции, Италии, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии, Дании, Великобритании, США и Уругвая. Это прямые потомки Льва Николаевича, а также представители других ветвей рода Толстых. Эта встреча не только имеет большое значение в плане сохранения связей внутри большой семьи, но и является ярким примером значимости и ценности родовых традиций в целом.

Участникам съезда предложат насыщенную культурную программу, акцент в которой будет сделан на знакомство с историей и традициями семьи Толстых. В программу включены лекции и мастер-классы, а также поездка на фестиваль «Песни Бежина луга» в усадьбу Тургенево. В первый день семейной встречи, 18 июля, участники съезда по традиции отправятся на экскурсию в Дом Л. Н. Толстого, а также возложат цветы на могилу писателя.

Встречи потомков Л. Н. Толстого проходят в Ясной Поляне начиная с 2000 года. Они уже давно стали доброй традицией и для музея-усадьбы писателя, и для всей семьи в целом.

В рамках встреч в Ясной Поляне и филиалах музея традиционно проводятся тематические выставки, а фонды музея пополняют предметы, переданные потомками Толстого и имеющими непосредственное отношение к его жизни и творчеству, а также к истории его семьи.