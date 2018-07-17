Житель Узловой осужден за укус полицейского

32-летний житель Тульской области Михаил Ч. осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

17 мая в полицию поступил звонок от жительницы Узловой, которая утверждала, что ее собственный сын угрожает ей убийством. По указанному адресу выехали трое сотрудников ОМВД России по Узловскому району. Выяснилось, что угроза жизни действительно есть: по прибытии полицейские увидели, что Михаил Ч. был изрядно пьян, вел себя крайне агрессивно и отказывался от любых разговоров и разбирательств.

Тогда один из полицейских прекратил уговаривать невменяемого мужчину и предложил ему проследовать в ОМВД для дачи объяснений. Михаил Ч. отказался это сделать, а свой отказ обозначил в необычной форме: он укусил сотрудника полиции за палец, причинив физическую боль и телесное повреждение, не повлекшее вреда здоровью.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тульской области, приговором суда жителю Узловой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.