В Туле на ул. Чмутова отремонтировали дорогу за 24 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 17 июля, в Туле состоялась приемка дороги по ул. Чмутова. В ней приняли участие представители управления по транспорту и дорожному хозяйству, подрядной организации, МУ «УКС города Тулы», активисты.

В пресс-службе администрации города рассказали, какие работы выполнены на ул. Чмутова:

асфальтирование,

обустройство 7 остановочных площадок,

установка бордюров,

планировка обочин.

Стоимость работ в рамках контракта составляет более 24 млн руб.

Напомним, всего в этом году на территории МО город Тула в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по следующим улицам: