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В Туле на ул. Чмутова отремонтировали дорогу за 24 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Чмутова отремонтировали дорогу за 24 млн рублей

Ремонт выполнен подрядной организацией АО «Региондорстрой» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня, 17 июля, в Туле состоялась приемка дороги по ул. Чмутова. В ней приняли участие представители управления по транспорту и дорожному хозяйству, подрядной организации, МУ «УКС города Тулы», активисты.

В пресс-службе администрации города рассказали, какие работы выполнены на ул. Чмутова:

  • асфальтирование,
  • обустройство 7 остановочных площадок,
  • установка бордюров,
  • планировка обочин.

Стоимость работ в рамках контракта составляет более 24 млн руб.

Напомним, всего в этом году на территории МО город Тула в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по следующим улицам:

  • Скуратовская,
  • Вильямса,
  • Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту),
  • Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
  • Пушкина (пос. Косая Гора),
  • Ложевая,
  • Марата,
  • Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева),
  • М. Горького (пос. Косая Гора),
  • Демешковская (пос. Косая Гора),
  • Чмутова,
  • Ликбеза,
  • Павшинский мост,
  • Тимирязева.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:09 +1
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