Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на ул. Чмутова отремонтировали дорогу за 24 млн рублей
Ремонт выполнен подрядной организацией АО «Региондорстрой» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Сегодня, 17 июля, в Туле состоялась приемка дороги по ул. Чмутова. В ней приняли участие представители управления по транспорту и дорожному хозяйству, подрядной организации, МУ «УКС города Тулы», активисты.
В пресс-службе администрации города рассказали, какие работы выполнены на ул. Чмутова:
- асфальтирование,
- обустройство 7 остановочных площадок,
- установка бордюров,
- планировка обочин.
Стоимость работ в рамках контракта составляет более 24 млн руб.
Напомним, всего в этом году на территории МО город Тула в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по следующим улицам:
- Скуратовская,
- Вильямса,
- Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту),
- Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
- Пушкина (пос. Косая Гора),
- Ложевая,
- Марата,
- Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева),
- М. Горького (пос. Косая Гора),
- Демешковская (пос. Косая Гора),
- Чмутова,
- Ликбеза,
- Павшинский мост,
- Тимирязева.
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