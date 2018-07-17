Задержание группировки экстремистов в Тульской области: возбуждено уголовное дело

Суворовским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства).

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Следователи провели обыски, допросили свидетелей. Один человек задержан по подозрению в совершении указанного преступления.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в производстве обысков в жилых и нежилых помещениях по данному уголовному делу приняли участие сотрудники ОМОНа Росгвардии.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Отметим, ряд СМИ ранее сообщал, что в Суворовском районе была задержана группировка экстремистов «Партизанская правда», состоящая из нескольких десятков человек. Официально следствие подтвердило пока одного задержанного.

По некоторым данным, на компьютере одного из задержанных нашли «план революции 2007−2010 годов». Есть информация, что члены группы занимались строительством музея героев ВОВ в Суворове.

Издание «Русская служба BBC» раскрывает суть «Партизанской правды».

- Это просто секта, эксплуатирующая тему межполовых проблем в общении между мужчиной и женщиной", — говорит собеседник издания, знакомый с деятельностью группы.

Цель «Партизанской правды», по его словам, — «зашибать бабло с продажи платных видеосеминаров». «Под прикрытием движения к светлой цели идет заработок денег для лидера секты и, возможно, тех, кто к нему приближен».

Подробнее об экстремистской группировке читайте здесь.