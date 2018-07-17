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В Туле из-за шквалистого ветра рухнули 18 деревьев
Фото из архива Myslo.

В Туле из-за шквалистого ветра рухнули 18 деревьев

Сейчас городские спасатели ликвидируют последствия непогоды.

16 июля в Туле бушевала непогода. Из-за шквалистого ветра и сильного ливня в городе было повалено 18 деревьев. Некоторые деревья придавили припаркованные автомобили.

На улице Пролетарской:


Фото пользователя Romahka.

На улице Епифанской:


Фото из группы ВКонтакте «Тула Жесть».

В основном от стихии пострадали территории Зареченского и Пролетарского округов.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что работы по ликвидации упавших деревьев проводят специалисты поисково-спасательной службы. Работают три звена спасателей, задействованы также автокран и автовышка.

В настоящее время деревья распилены, проезжие части дорог освобождены. Работы продолжаются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:21 +6
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