Фото из архива Myslo.
В Туле из-за шквалистого ветра рухнули 18 деревьев
Сейчас городские спасатели ликвидируют последствия непогоды.
16 июля в Туле бушевала непогода. Из-за шквалистого ветра и сильного ливня в городе было повалено 18 деревьев. Некоторые деревья придавили припаркованные автомобили.
На улице Пролетарской:
Фото пользователя Romahka.
На улице Епифанской:
Фото из группы ВКонтакте «Тула Жесть».
В основном от стихии пострадали территории Зареченского и Пролетарского округов.
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что работы по ликвидации упавших деревьев проводят специалисты поисково-спасательной службы. Работают три звена спасателей, задействованы также автокран и автовышка.
В настоящее время деревья распилены, проезжие части дорог освобождены. Работы продолжаются.
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