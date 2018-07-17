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Пропавший в мае туляк найден мертвым в лесу

Пропавший в мае туляк найден мертвым в лесу

По предварительным данным, в отношении мужчины противоправных действий не совершалось.

Как стало известно Myslo, 16 июля в лесу в Щёкинском районе был найден частично скелетированный труп мужчины. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт.

Тело погибшего обнаружили в лесополосе на расстоянии 4,9 км к северу от деревни Воздремо. Личность погибшего установлена. Им оказался мужчина 1960 года рождения.

По нашей информации, это пропавший в мае туляк. 8 мая он ушел из дома в деревни Садки и пропал. Его разыскивали правоохранительные органы и волонтеры.

По предварительным данным, в отношении мужчины противоправных действий не совершалось. При нем нашли банковскую карту и паспорт.

Сейчас следователи по данному факту проводят доследственную проверку.

Редакция Myslo выражает соболезнования родственникам погибшего.

сегодня, в 10:51 +3
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