Пропавший в мае туляк найден мертвым в лесу

По предварительным данным, в отношении мужчины противоправных действий не совершалось.

Как стало известно Myslo, 16 июля в лесу в Щёкинском районе был найден частично скелетированный труп мужчины. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт.

Тело погибшего обнаружили в лесополосе на расстоянии 4,9 км к северу от деревни Воздремо. Личность погибшего установлена. Им оказался мужчина 1960 года рождения.

По нашей информации, это пропавший в мае туляк. 8 мая он ушел из дома в деревни Садки и пропал. Его разыскивали правоохранительные органы и волонтеры.

По предварительным данным, в отношении мужчины противоправных действий не совершалось. При нем нашли банковскую карту и паспорт.

Сейчас следователи по данному факту проводят доследственную проверку.

Редакция Myslo выражает соболезнования родственникам погибшего.