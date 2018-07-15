Памятка от полиции: Как не пропасть в тульских лесах

Избежать неприятных ситуаций можно, если соблюдать некоторые меры предосторожности при подготовке и во время лесных прогулок.

Перед выходом необходимо зарядить мобильный телефон и пополнить его баланс. Кроме того, вы можете взять с собой переносное зарядное устройство.

Отправляясь в лес, нужно сообщить о своих планах родственникам или друзьям, указав маршрут и место предполагаемого пребывания. Договоритесь о контрольных звонках и времени возвращения.

Возьмите с собой вещи, которые могут пригодиться в экстренной ситуации: спички, компас, небольшой запас воды и еды (например, бутерброды), а также лекарства, которые вы регулярно принимаете.

Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде.

Заблудившись, прежде всего, необходимо успокоиться и попытаться сориентироваться. При этом стоит обратить внимание на возможные голоса людей, различные техногенные звуки (если неподалеку проходят автомобильная или железная дорога), на положение солнца.

Если сотовая сеть недоступна, следует воспользоваться единым номером вызова экстренных служб — 112, сообщив максимум информации о своем предполагаемом местоположении.