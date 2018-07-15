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Над Тульской областью пронесся смерч: видео
Кадр из видео.

Над Тульской областью пронесся смерч: видео

Тулячка засняла редкое в нашей полосе природное явление в деревне Савватеевка под Плавском.

Непогода застала семью Булгатовых, когда они находились в деревне, на приусадебном участке.

- Это было сегодня около трех часов дня. Шел дождь и внезапно мы увидели в небе вот такой смерч, — рассказывает Светлана. — Я никогда раньше не видела смерчи. А мой свекор, который в Савватеевке живет уже 62 года, говорит, что раньше никогда такого в деревне не наблюдалось. Естественно, мы сняли необычное явление на видео и поспешили домой.

Смерч — действительно редкое явление в наших краях. Но в Плавске они все же появлялись. Так, в 2014 году над Красногорьем пролетел сильный смерч. В том же году туляки сфотографировали смерч в Узловском районе.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 20:58 +7
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Место
Плавский районТульская область

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